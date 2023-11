Il Comune di Montesilvano presenta il piano di eliminazione delle barriere architettoniche

Il Comune di Montesilvano presenterà alla cittadinanza il Peba, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche.

E lo farà giovedì 30 novembre alle ore 10:45 nella sala consiliare del Comune.

Il Peba è stato progettato dal raggruppamento temporaneo di professionisti “Architetti Vanja Fratini, Sonia Buccione, Leris Fantini ed Elisabetta Schiavone”.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Otttavio De Martinis, sta lavorando alla realizzazione del Peba fin dal suo insediamento e la presentazione di domani rappresenta un importante tassello per rendere la città accessibilità, non solo alle persone disabili, ma anche per gli anziani e per chi vive una condizione di fragilità. Nella stessa giornata di domani, dalle ore 8.30 alle 10.30, si svolgerà un primo incontro di formazione rivolto al personale tecnico amministrativo comunale che, in seconda battuta, sarà chiamato a mettere in pratica il piano di eliminazione delle barriere architettoniche definito per alcune zone della città di Montesilvano. Nella scorsa settimana l’equipe degli architetti aveva incontrato il primo cittadino, il consigliere delegato alla Disabilità, Giuseppe Manganiello, e i dirigenti del Comune di Montesilvano, per illustrare la documentazione relativa al Peba.