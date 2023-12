Il calendario 2024 della "Montesilvanesità" omaggia la città e i suoi abitanti: il ricavato delle vendite andrà agli indigenti

Un anno all'insegna della Montesilvanesità con fotografie che ne raccontano la gente e i luoghi simbolo. È decisamente un calendario identitario quello ideato da Sergio Agostinone che ha scelto proprio “Montesilvano e i montesilvanesi” per l'edizione 2024, l'ottava. Un progetto solidale quello messo in campo con il ricavato delle vendite (per averlo basterà una donazione a propria discrezione) che sarà devoluto alla Bethel onlus, associazione nazionale di promozione sociale che ha una sede proprio nella città Adriatica e che fornisce aiuto concreti alle famiglie e le persone indigenti.

Il calendario della “Montesilvanità 2024” è stato presentato in sala consiliare alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis e di alcuni dei principali sponsor dell'iniziativa e cioè l'assessore comunale Lino Ruggero, la banca di Credito cooperativo rappresentata da Michele Borgia e del delegato della Bethel onlus Luca Agostinelli.

“Sono molto felice di accogliere nuovamente, nella nostra sala consiliare, il calendario legato alla montesilvanesità - ha esordit De Martinis - egregiamente portato avanti in questi anni dal suo ideatore, il concittadino Sergio Agostinone. A lui, un plauso per l’impegno profuso in tutti questi anni perché tramite le pagine del calendario, ha ripercorso la storia dei luoghi, delle persone, delle professioni, dei mestieri e delle tradizioni della nostra città, riportando alla luce la memoria collettiva e contribuendo a conservare l’identità della città attraverso l’identificazione in un passato comune”.

“Siamo orgogliosi di contribuire a un calendario tanto atteso dai concittadini che suscita emozioni fatte di ricordi di luoghi e persone che non ci sono più - hanno aggiunto Ruggero e Borgia -. Tramite l’immenso lavoro di Sergio, non solo evidenziamo il grande cambiamento economico, culturale e spaziale della città, ma siamo lieti di contribuire ad un fine nobilissimo che è quello della solidarietà”.

“Sono profondamente innamorato della mia città e, proprio in virtù di questo grande legame, cerco di portare avanti numerose iniziative per farla più bella – ha quindi sottolineato con emozione Agostinone -. Ringrazio il sindaco De Martinis per la presenza e per l’accoglienza. Il fine del calendario è doppio perché unisce la storicità al nobile intento di aiutare gli altri. Un motivo in più per acquistare il calendario”.

“A nome del presidente – ha concluso Agostinelli -, ringrazio per il contributo dato alla nostra associazione che conta 90 filiali e opera su tutto il territorio nazionale. La nostra è un’associazione di promozione sociale che fornisce aiuti concreti alle famiglie esposte a condizioni di indigenza e, in generale, a tutte le persone svantaggiate, 365 giorni l’anno. Il vostro è un dono prezioso”.

Le copie del nuovo calendario della montesilvanesità possono essere acquistate nell’unico punto di distribuzione in via Muzii a Montesilvano, presso Angel Party a fronte di una libera donazione. Per chi vorrà vederle quelle foto sarà anche allestita dalla prossima settimana e fino a marzo, una vera e propria mostra ospitata dentro Porto Allegro.