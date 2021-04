Vaccini anti Covid persone fragili, attiva a Montesilvano la piattaforma per prenotare la somministrazione della dose

Prenotazione per l'appuntamento della somministrazione della dose di vaccino anti Covid alle persone fragili nel pala Dean Martin di Montesilvano.

È stato attivato da questa mattina, venerdì 9 aprile, il link del Comune riservata alle categorie fragili iscritte sulla piattaforma regionale.

Come fanno sapere dall'amministrazione comunale, «la Asl ha comunicato la disponibilità del personale medico, pertanto si possono prenotare fin da subito il giorno e l’orario».

Basta collegarsi al seguente link: https://servizi.comune.montesilvano.pe.it/covid19/vaccini/

Il foglio di prenotazione dovrà essere compilato in tutte le sue parti, stampato e consegnato al personale del Pala Dean Martin. Il programma di vaccinazione è attualmente rivolto a cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Montesilvano o segnalati dalla Asl di Pescara. Gli elenchi dei cittadini a cui è riservata la vaccinazione sono forniti dalla Asl sulla base delle manifestazioni di interesse presentate sul portale Sanità della Regione Abruzzo fino al 4 aprile. Il servizio di vaccinazione avviene negli orari prenotati dai cittadini presso la struttura del PalaDeanMartin del Comune di Montesilvano e il numero di posti messi a disposizione e le date di vaccinazione sono stabiliti dalla Asl in base alla disponibilità di personale sanitario e di vaccini.

Per segnalare problemi relativi alla mancata abilitazione alla prenotazione pur essendo registrati sul portale regionale, è possibile contattare direttamente il Servizio Dpf019 - Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale della Regione Abruzzo all'indirizzo email dpf019@regione.abruzzo.it. Gli appuntamenti sono fissati o mediante chiamata nominativa da parte del centro operativo comunale di protezione civile, o mediante appuntamento fissato per via telematica in base alle categorie di soggetti.

Al momento sono poco più di 2 mila le dosi di vaccino Pfizer-Biontech disponibili.