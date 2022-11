A Montesilvano il 14esimo Premio Nassiriya: i nomi dei premiati

È tutto pronto per la quattordicesima edizione del Premio Nassiriya, istituito dalla città di Montesilvano nel 2008 in occasione del quinto anniversario del tragico attentato in Iraq che il 12 novembre 2003 provocò 28 morti, di cui 19 italiani, e il ferimento di oltre 50 persone. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si terrà proprio nel giorno dell’anniversario della strage, venerdì 12 novembre.

Come sempre saranno due le tipologie di premio conferite: 3 riconoscimenti a forma di aquila per personaggi illustri che si sono particolarmente distinti nel corso della loro carriera o in occasioni determinanti per il mantenimento e il conseguimento della pace e della sicurezza in scenari nazionali o internazionali. Poi ci sono le targhe e le pergamene che verranno consegnate a uomini e donne delle Forze dell’Ordine e di Soccorso del nostro territorio, che nel corso dell’ultimo anno hanno condotto operazioni particolari mostrando coraggio, impegno, professionalità e grande senso del dovere.

Quest’anno i destinatari delle tre Aquile sono il giornalista inviato di guerra Fausto Biloslavo, il questore dell’Aquila Enrico De Simone e il colonnello medico dei carabinieri Alessandro Rauccio, che fu tra i primi a prestare soccorso ai feriti di Nassiriya nel giorno dell’attentato. Inoltre verrà premiato l'ex comandante dei carabinieri di Montesilvano Luca La Verghetta, insieme ai suoi colleghi Camillo Renzetti, Marco Costantini, Claudio Zingarelli, Fabio Brigante e Marco Giannetto.

Targhe e pergamene verranno consegnate anche ai militari dell'Arma Mauro Verardi, Massimiliano Iadaresta, Mario Ciancia, Gianluca Conicella Cerritelli, Ernesto Ricci e Valentino Bosco. Per quanto riguarda, invece, i poliziotti, riceveranno un riconoscimento il capo della squadra mobile di Pescara Gianluca Di Frischia e il suo vice Mauro Sablone, nonché gli agenti Angelo D'Onofrio, Franco Lamonaca, Francesca Zuccaro, Anna Maria Cristina Grossi, Domenico Paolini, Giuseppe Ciufici, Simone Di Blasio, Ivano Polidori e Gianluca Rocchigiani.

Per la guardia di finanza ci saranno premi in favore di Vittorio Bratola, Manuel Salvatori e Fabrizio Carosella, mentre per la polizia penitenziaria verranno insigniti Giampiero Di Feliciantonio, Angelo Cantoro, Andrea Adriani e Giovanni Ceglia. Riconoscimenti anche per la direzione marittima di Pescara, nelle persone di Fabio Di Giovanni, Giuseppe Ferrucci, Vincenzo Pandolfo, Luigi Murgo, Giovanni Tomasicchio e Salvatore Pennetti. In ambito militare-esercito saranno premiati Alessandro Mancini del contingente italiano in Iraq e Pasqualino D'Alonzo del comando Abruzzo e Molise.

Per la polizia locale sono previsti i riconoscimenti a Lucio Cirone, Roberto Marzoli, Michelina Bellante, Pietro Paciotti e Giovanni Mandara. Infine, i vigili del fuoco: Lucio Zuccarini, Daniele Mambella, Moris Desiderio e Roberto Tracanna. Spazio inoltre ai volontari: Silvio De Petris della protezione civile - gruppo Alpini di Città Sant'Angelo e Michelangelo Di Berardino, Patrick D'Angelo e Marco Pirani della Croce Rossa di Penne. Infine una targa alla carriera per Nicolino Sciolè (polizia di stato) e una targa per l'associazione nazionale carabinieri - sezione di Montesilvano.