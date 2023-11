Momenti toccanti alla cerimonia del premio Nassiriya: consegnati i riconoscimenti a Montesilvano [FOTO]

Una cerimonia come sempre sentita quella con cui da 15 anni Montesilvano ricorda la strage di Nassiriya avvenuta vent'anni fa e in cui persero la vita 28 persone, tra cui 19 italiani e che contò oltre 50 feriti. Ad aprire l'intensa giornata svoltasi in una sala del cinema “The Space”, è stato il tenore Caludio Roncone con l'inno di Mameli. A leggere la preghiera dei caduti è stata invece Matilde Leonelli, studentessa del liceo classico di Pescara.

Come sempre conferiti i premi a chi tra le forze dell'ordine e quelle di soccorso grazie al suo servizio a favore della comunità, ha contributo con le sue azioni alla pace e alla sicurezza ad ogni livello: dagli scenari internazionali a quelli locali. Presenti le autorità civile e militari con tra queste il sindaco Ottavio De Martinis che è anche presidente della provincia, l'onorevole Guerino Testa e il vicario del prefetto Gaetano Losa.

“Sono trascorsi 20 anni dalla strage di Nassiriya, ma come è evidente, la situazione internazionale continua a essere ancora incerta e disperata – ha detto dal palco il primo cittadino -. Questa giornata deve essere un’occasione per porci delle domande, ciascuno per il ruolo che riveste e per il posto che occupa nella società. Il premio è il nostro modo di dire che abbiamo bisogno di persone che svolgano il proprio dovere con coraggio, impegno e determinazione. Una testimonianza concreta di cura e impegno per la legalità, per la libertà e per la tutela dei valori e dei principi fondanti la nostra società”.

Le tre Aquile

Il riconoscimento più importante dell'evento è simboleggiato da un'aquila che quest'anno è stata assegnata a Gianluca Del Forno che ha volto numerose missioni di pace me primo graduato nel corpo degli alpini in Kosovo, in Libia, in Libano e in Afghanistan; a Antonio Grande, dirigente superiore medico della polizia e anatomo-patologo di grande fama e apprezzato in tutto il mondo e, infine, alla giornalista di Repubblica Federica Angeli, impegnata in inchieste che interessano il nostro Paese che, con la sua penna, ha raccontato alcune delle pagine più controverse della storia italiana degli ultimi anni. A scattare le foto dell'evento sono stati i vigili del fuoco cui va il ringraziamento dell'amministrazione

Gli altri riconoscimenti assegnati

Quindi i riconoscimenti consegnati agli esponenti delle forze dell'ordine e della pubblica sicurezza, ai militari e ai volontari che sul nostro territorio hanno saputo distinguersi mostrando coraggio, professionalità e grande senso del dovere.