A Montesilvano riconoscimenti a sindacalisti ed esponenti della società civile per il premio "Luca Fioriti": i nomi

Nel ventennale della scomparsa di Luca Fioriti, si è tenuta sabato 30 marzo nel grand hotel Adriatico di Montesilvano, la cerimonia del "Premio Luca Fioriti" organizzata dalla famiglia del sindacalista e dipendente di Poste italiane, conclusa come dirigente e responsabile del corriere prioritario regionale. Il premio è patrocinato da Cipas e Figec / Cisal.

Fioriti + stato un sindcalista di livello regionale e nazionale, in Slp Cisl e negli ultimi anni in Ugl Comunicazioni. Nato a Tornareccio il 25 settembre 1945, è venuto a mancare a soli 58 anni il 30 marzo del 2004, lasciando la moglie (Regina) e due figli (Pio e Donato). Aveva una sorella di nome Assunta.

Dopo la benedizione di rito ai presenti ed al premio da part edi Francesco Santuccione ed i saluti di Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano e presidente della Provincia di Pescara, la visione del video dedicato a Luca Fioriti.

A seguire, la dicitura dei premi e l’indicazione dei premiati, intervallati dalle poesie di Ugo Iezzi, declamate da Annamaria Acunzo. I premiati sono stati Enrico Di Donato (ex segretario provinciale Slp Cisl), Bruno Giansante (ex segretario regionale Ugl comunicazioni), Alberto Balducci ( gia amministratore comunale a Pescara ed ex consigliere regionale), Geremia Mancini ( già Segretario Generale Ugl), Adriano Tocco (direttore grand hotel Adriatico e amministratore comune di Montesilvano); Mario Di Giacomo (ex commissario capo questura di Pescara ed ex sindacalista Coisp polizia, ora dirigente Contribuenti Abruzzo); Ernesto D’onofrio (funzionario Arta Abruzzo- Presidente Conflavoro Pmi Chieti); Daniela Del Pinto (segretaria direzione regionale Media Conciliare slr Abruzzo); Ugo Iezzi (vice direttore Gazzetta di Chieti e dirigente Figec/Cisal Chieti); Antonio Scarpello ( funzionario Agenzia delle entrate, Art Director Alternewspress)