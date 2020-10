Premiati i campioni dello sport Mauro Di Pasquale e Serena Steinhauser

Sono stati ricevuti in sala consiliare i due montesilvanesi protagonisti nel panorama sportivo italiano e che recentemente si sono messi in luce in competizioni nazionali ed europee. Il sindaco De Martinis e l'assessore allo Sport Pompei hanno voluto premiare pubblicamente Mauro Di Pasquale, reduce dai successi ai campionati europei di minimoto in compagnia del campioncino Eduardo Savino di 9 anni, e laureatosi campione italiano di velocità.

Una targa al merito anche per la giovanissima Serena Steinhauser, in forza alla società sportiva della polizia, titolata medaglia di bronzo nella tappa italiana di Arzachena, valevole per la coppa del mondo di Triathlon. Ora, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, c'è l'organizzazione di una "Notte delle Stelle", cerimonia che coinvolgerà nella prossima estate tutti gli atleti locali che si sono distinti nelle più svariate discipline.