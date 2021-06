Montesilvano: premiati cinque studenti dell’Istituto Troiano Delfico per il progetto "College & American Academy Best "

A consegnare con una cerimonia in Comune a Montesilvano il sindaco Ottavio De Martinis e la dirigente scolastica Vincenza Medina

Premiati dal sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e della dirigente scolastica Vincenza Medina, cinque studenti dell'istituto "Troiano Delfico" che hanno partecipato al progetto sulla lingua inglese College & American Academy Best rivolto alle classi secondarie di primo grado.

In tutto 42 ragazzi hanno svolto in due ore un elaborato e i migliori sonos tati quelli di Brando Alessandro Sales, Alessandro Cianfarani, Erdila Bubegi, Giorgia D’Addazio e Davide Flocco. Quest'ultimo ha consegnato il compito dopo appena 45 minuti e nel nuovo anno scolastico potranno svolgere lezioni per 15 ore, con un'insegnante di madrelingua.

La scuola American Academy negli ultimi anni ha svolto numerosi progetti sulle lingue straniere con la Troiano Delfico rivolti alle scuole dell’infanzia fino alle secondarie. A premiare i ragazzi anche la responsabile dell’American Academy Cinzia Trivellone e Vivian Iacobucci, il responsabile dei corsi.