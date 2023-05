Premiati gli alunni dell'istituto Troiano Delfico di Montesilvano per il progetto con Treddy "La scuola com'era, com'è e come sarà" [FOTO]

Venerdì 26 maggio il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore alla pubblica istruzione Paolo Cilli e la dirigente scolastica Vincenza Medina hanno premiato gli alunni della classe II d della secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Troiano Delfico, vincitori del progetto “La scuola com’era, com’è e come sarà”. Gli alunni vincitori sono Maria de Simone, Arina Pozharova, Inna zacko e Stefano Di Giovannantonio.

Il progetto è iniziato tre mesi fa, in sinergia con l’azienda di Pescara Treddy dell’imprenditore Mattia Mucci, presente in sala Consiliare in occasione della premiazione e della consegna degli attestati ai ragazzi. Presente anche Massimiliano Zulli, responsabile marketing e comunicazione dell’azienda. A partecipare all'iniziativa cinque classi del Troiano Delfico che hanno realizzato progetti sulla base dei temi proposti dai docenti “scuola tecnologica”, “scuola sostenibile”, “scuola delle relazioni”, “scuola del fare” e “scuola inclusiva” i vari progetti. La classe vincitrice ha presentato il progetto "scuola del fare" sviluppando l'idea che ora verrà realizzata da Treddy che si occupa di progetti e stampe in 3d.

De Martinis ha dichiarato:

"Siamo lieti di dare il benvenuto ai ragazzi della scuola Delfico , alla dirigente Medina, agli insegnanti e alla Treddy, fautori di un progetto davvero bello e importante. Al di là degli studi curriculari svolti all’interno delle mura scolastiche, appoggiamo con grande convinzione momenti di scambio e di crescita capaci di favorire l’interconnessione con il mondo aziendale. Ringrazio tutti del bellissimo dono ricevuto e non vedo l’ora di vedere posizionata l’opera vincitrice in 3D all’interno della scuola Delfico. Ci sarà una cerimonia con un passaggio per la consegna dell’opera in vista della scuola riqualificata”.

L'assessore e vicesindaco Cilli:

“È davvero bello vedere oggi la realizzazione di un progetto portato avanti dagli studenti i quali, anche attraverso la visita in azienda di qualche settimana fa, si sono affacciati nel mondo del lavoro. È stata un’esperienza che porterete nel cuore per sempre e come assessore all’Istruzione ringrazio sentitamente i docenti e allo stesso tempo la Treddy per la gestione di tutto l’iter progettuale, che ha portato oggi alla realizzazione di questo prototipo che incarna la scuola di oggi e del domani, nella quale i ragazzi hanno approfondito materie come la moda, il teatro, i laboratori digitali e in 3d, la musica e lo sport. Un importante momento di incontro e di condivisione scuola-lavoro che ha arricchito sicuramente la formazione dei nostri ragazzi”.