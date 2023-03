Consegnati i premi del concorso "Poster della Pace" del Lions Club di Montesilvano

Consegnati nella sala consiliare di Montesilvano ieri 10 marzo, i premi del concorso del Lions Club di Montesilvano "Poste della Pace", che ha coinvolto le scuola “Troiano Delfico” e le classi del comprensivo “Villa Verrocchio”. Si tratta di un concorso per opere artistiche con la cerimonia di premiazione guidata dal presidente del Lions Donato De Falcis.

Il "Poster della Pace" è un appuntamento che la sua responsabile e fondatrice, Memena Luciani coltiva amorevolmente da ben 19 anni e consiste in un concorso per opere artistiche ideato per sensibilizzare i giovani sui temi della pace, dell’amicizia tra i popoli e della comprensione internazionale. E’ un invito ad esternare il lato più artistico dei ragazzi delle scuole medie chiamati ad esprimere attraverso il disegno, il sentimento della pace.

A svolgere il ruolo di cerimoniere, l’ex presidente Lions Club, Natalina Ciacio che ha introdotto il saluto del sindaco Ottavio De Martinis:

“Prima di tutto, grazie ai ragazzi che hanno realizzato dei lavori bellissimi lanciando un messaggio per la pace nel mondo e grazie alle famiglie e alla scuola per averli accompagnati alla scoperta di un talento da coltivare. Da sempre sono vicino al mondo Lions e a quello più strettamente scolastico, entrambi preziosi per la crescita dei nostri ragazzi. A tal proposito voglio ringraziare il presidente Donato De Falcis che incarna tutto il prezioso lavoro svolto dall’associazione e le dirigenti scolastiche Vincenza Medina della scuola Delfico ed Enrica Romano del comprensivo di Villa Verrocchio perché hanno aderito al progetto scegliendo di formare e sensibilizzare i propri ragazzi su tematiche importanti per la vita, dato che rappresentano il futuro di un mondo che dovrebbe erigere al primo posto la pace, l’amore il rifiuto della guerra e della violenza. L’amministrazione comunale sarà sempre propensa a supportare e incentivare iniziative belle come questa, stimolo e occasione di riflessione per i ragazzi che avranno il compito di accrescere il nostro territorio. Complimenti ai vincitori del premio e a chi pur non avendo vinto, ha portato il suo messaggio di pace!”.

De Falcis ha commentato:

"È un piacere essere qui a rinnovare questa bella tradizione. Ringrazio il sindaco e l’amministrazione comunale per l’attenzione che ci riserva da anni. Il nostro è un movimento solidaristico che nasce in America e si occupa del vicino, del prossimo. La percezione della guerra da parte della nostra comunità è particolarmente sentita, così come la pace che deve essere costruita giorno per giorno ed è importante che la scuola pubblica, fiore all’occhiello della nostra comunità, sia compartecipe di una missione di pace che parta proprio dall’arte e dalla creatività dei ragazzi”.

I nomi dei vincitori: Per l' Istituto “Troiano Delfico”: Dario Tocco, Riccardo Di Paolo, Pietro Cardone. Per l'Istituto “Villa Verrocchio”: Nicole Panella, Larissa Spataro e Francesco Rulli.