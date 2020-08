Il nuovo Prefetto di Pescara Di Vincenzo in visita a Montesilvano

Giancarlo Di Vincenzo, nominato recentemente Prefetto di Pescara, si è recato in visita istituzionale a Montesilvano, accompagnato dal capo di gabinetto Daniela Di Baldassarre. Ad accoglierlo in maniera formale è stata una nutrita ed importante delegazione rappresentata dalle massime figure istituzionali cittadine. Con il sindaco De Martinis in testa, c'erano anche il presidente del consiglio comunale Ernesto De Vincentis, il segretario comunale Angela Erspamer, il comandante della polizia locale Nicolino Casale e il capitano dei carabinieri Luca La Verghetta.

Un legame con la città che Di Giovanni ha ricordato nel suo discorso di presentazione, quando ha accennato dei suoi trascorsi montesilvanesi ai tempi dell'università, quando si recava a studiare nel castello normanno situato nella zona collinare. L'incontro è servito per affrontare i problemi delle emergenze, della sicurezza e della ripresa delle attività dopo il lockdown. Il Prefetto si è informato anche sulle strutture ricettive turistiche e commerciali, sulle scuole e sui quartieri dove sorgono edifici residenziali pubblici, oltre ad apprezzare il progetto Stella Maris finalizzato alla nascita di una facoltà della "d'Annunzio".

Prima dei saluti, c'è stata la consegna del dono che simboleggia Montesilvano, ovvero la statua dei Tre Colli realizzata dall'artista locale Duccio Gammelli.