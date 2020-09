Negli uffici postali di Montesilvano altri tre scooter elettrici per la consegna della posta

Si rafforza la flotta di mezzi green di poste italiane a Montesilvano. Sono entrati in funzione, infatti, tre nuovi motocicli elettrici a tre ruote, che saranno utilizzati dai dipendenti per le consegne di pacchi e corrispondenza. I motocicli sono completamente elettrici con potenza di 4 Kw e velocità massima di 45 km/h., in linea con il codice della strada nei centri abitati, ed autonomia di circa 60 km, permettendo di consegnare le lettere per l'intera giornata lavorativa senza ulteriori ricariche. Presente uno speciale baule con una capienza di molto superiore a quelli tradizionali: si passa da 270 ltri ai 76 litri.

Il rinnovo della flotta aziendale, con l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni inquinanti, è parte del programma di “dieci impegni” per i comuni Italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’amministratore delegato Matteo Del Fante in occasione dell’incontro con i “sindaci d’Italia” lo scorso ottobre a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio, con l’attenzione che da sempre l’azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.