Rimesso a nuovo il pontile del lungomare di Montesilvano: conclusi i lavori del Comune [FOTO]

Sul posto per un sopralluogo è arrivato l'assessore comunale Pompei

Rimesso a nuovo e pienamente fruibile il pontile del lungomare di Montesilvano, all'altezza di via Finlandia. Sono infatti terminati i lavori di riqualificazione della struttura in legno voluti dall'amministrazione comunale con l'assessore Pompei, che si è recato sul posto per un sopralluogo.

Gli interventi hanno permesso di rinforzare la stabilità e sicurezza del pontile, sostituendo anche i pali di fondazione come spiega lo stesso assessore: