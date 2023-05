Pompei sul progetto "Marginalia" del liceo D'Ascanio di Montesilvano: "La scuola diventa un hub di cultura e innovazione per far crescere la città"

Si è tenuta nei giorni scorsi nel liceo D'Ascanio di Montesilvano l'iniziativa "Marginalia 2023", in collaborazione con l'amministrazione comunale. Si tratta di una serie di progetti e appuntamenti organizzati dall'istituto scolastico con l'obiettivo di unire le attività didattiche con quelle extracurriculari, aprendo al territorio la realtà scolastica da condividere con le famiglie, imprese e istituzioni e portando al centro dell'attenzione anche le attività "marginali" che però possono costituire un'occasione di crescita per tutto il territorio.

Presente anche l'assessore comunale Alessandro Pompei che ha dichiarato:

"La scuola come un hub dedicato ad arte, cultura, innovazione e internazionalità: il progetto beta Marginalia è un contenitore immenso e ambizioso che accompagna il processo di crescita e formazione dei nostri ragazzi all'interno di un'istituzione scolastica sempre più smart e orientata al futuro. In questi giorni si sono susseguite inaugurazioni di laboratori hi-tech di microbiologia, alimentazione sostenibile, biotecnologie e robotica, fino a un murales, in collaborazione con il Pulpafestival, che si ispira ai temi dell'innovazione, creatività e cambiamento che campeggerà su una grandissima parete esterna della scuola e sarà anche occasione di approfondimento per i ragazzi del dipartimento di storia dell'arte."

Pompei ha aggiunto che è la scuola 2.0 che si apre alla città parlando lo stesso linguaggio dei ragazzi, ma Marginalia è stato anche uno spazio di confronto e divertimento: alcuni studenti hanno infatti ospitato in questi giorni 20 ragazzi tedeschi provenienti da Leihnstein nell'ambito del progetto Erasmus oltre alla visita del maestro Carlo Vanzina e un finale musicale con il cantante Piersante e con il duo Michele Fazio Marcos Marcelli, che ha recentemente partecipato a Sanremo Giovani:

"Complimenti sinceri e veramente di cuore al dirigente scolastico Filomena Mammarella e a tutto il corpo docenti, mi avete fatto venire voglia di tornare a scuola"