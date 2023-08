Pompei sul verde a Montesilvano: "Necessario per motivi di sicurezza abbattere 13 pini domestici"

L'assessore comunale di Montesilvano Alessandro Pompei fa il punto della situazione per quanto riguarda il verde cittadino, dopo le polemiche relative al taglio di un boschetto di alberi in un terreno privato lungo via Vestina, spiegando che sarà necessario procedere al taglio di 13 pini domestici in diverse zone della città per motivi di sicurezza, a seguito della relazione ricevuta dall'agronomo che ha eseguito perizie in tutto il territorio:

Durante la consueta azione di monitoraggio del patrimonio arboreo dell'ente e, successivamente al maltempo dei giorni scorsi, abbiamo ritenuto opportuno richiedere un parere specializzato a un dottore agronomo per quanto riguardava lo stato di salute e sicurezza di numerosi alberi sul territorio comunale. La relazione obbliga ad abbattere le piante classificare come "a estremo rischio di cedimento".

"Nello specifico verranno abbattuti 6 pini in prossimità della rotatoria del cimitero dove, lo scorso 9 giugno, si è sfiorata la tragedia proprio a causa dell'improvvisa caduta del tronco di uno di questi che solo per pochi centimetri e tanta fortuna, non è caduto sopra i veicoli in transito perché molto probabilmente ci sarebbe scappato il morto. Altri 5 pini e una thuya verranno abbattuti all'interno del parco della Libertà e infine un ulteriore pino, all'interno del cortile della Scuola "Fanny di Blasio". Ho voluto comunicarlo io in prima persona in qualità di assessore al verde pubblico della città di Montesilvano perchè è mio dovere metterci la faccia anche in situazioni evidentemente spiacevoli anche se chiaramente non si tratta di abbattimenti disposti discrezionalmente da questa amministrazione, ma obbligati dall'elevato rischio per l'incolumità di tutti i cittadini."

Pompei fa sapere che come da regolamento verranno ripiantumati altri 26 alberi, se possibile nelle stesse zone:

"Faccio infine presente che, solo negli ultimi 2/3 anni sono state effettuate le seguenti nuove piantumazioni: 150 nuovi fusti disposti su tutto il lungomare e in altre zone diffuse della città, 12 in via Puglia, 10 in viale Abruzzo, 40 in via Inghilterra. Abbiamo poi già disposto le seguenti future piantumazioni: 10 pini nel pattinodromo di prossima realizzazione; 5 per ognuna delle 8 scuole che stiamo ristrutturando; 40 su corso Umberto; 80 su via Vestina; 20 in via D'Andrea; 6 ad alto fusto in largo Venezuela; 12 in una nuova area verde che realizzeremo in via Strasburgo. "