VIDEO | Polli decapitati sull'arenile di Montesilvano: "È un rito voodoo"

Ritrovamento in stile horror nella mattinata di oggi (19 gennaio) sull'arenile di Montesilvano. Ben 6 carcasse di polli decapitati, infatti, sono state rinvenute lungo la battigia, nella zona prospiciente lo stabilimento balneare "Il Veliero". E, in base alle testimonianze dei presenti, non sarebbe neanche la prima volta che si verifica tale deplorevole fenomeno.

L'ipotesi più accreditata è che alla base di tutto ciò ci siano presunti riti voodoo inscenati da una comunità che si dedica allo sfruttamento della prostituzione. Nello specifico, il brutale e vergognoso rituale sarebbe un modo per costringere le donne al meretricio e tenerle in qualche modo "legate" a questa pratica, incutendo loro paura. Le povere galline senza testa sono state poi rimosse dalla spiaggia.