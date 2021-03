Poliziotto rincorre ambulante di Montesilvano a Chieti Scalo, denuncia e sanzione: il video diventa virale

Un venditore ambulante di Montesilvano inseguito e poi fermato dalla polizia a Chieti Scalo.

L'inseguimento è stato ripreso e il video nel giro di poche ore ha fatto il giro delle chat whatspp.

Come riferisce ChietiToday, lo scatenato inseguimento a piedi è partito da viale Abruzzo.

In qualche ora le riprese sono diventate virali finendo anche sul popolare canale social 'Welcome to favelas' (quasi 1 milione di followers su Instagram). Stando a quanto riferito sul posto, un ambulante abusivo residente a Montesilvano, cercando di evitare un controllo lungo viale Abruzzo è scappato ma i poliziotti lo hanno rincorso per un tratto fino a quando l'uomo è stato bloccato in via Capestrano.

Dopo essere stato fermato è scattata una denuncia nei confronti dell'ambulante per resistenza a pubblico ufficiale e una sanzione per inosservanza delle norme anti Covid.

Il video di Welcome To Favelas è visibile al seguente link: https://www.chietitoday.it/cronaca/polizia-rincorsa-chieti-scalo.html