A Montesilvano tolleranza zero per chi usa il telefono mentre guida e polizia locale in servizio fino a tarda notte

Turni fino all'una di notte e tolleranza zero per chi viene sorpreso alla guida mentre utilizza lo smartphone oppure in stato di ebrezza. Anche per l'estate in arrivo la polizia locale di Montesilvano si prepara ad aumentare la presenza sul territorio e i controlli, per stanare e sanzionare chi compie infrazioni che possono anche potenzialmente mettere a rischio la vita di pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti. Il comandante della polizia locale Nicolino Casale, da noi raggiunto, ha spiegato che per chi viene sorpreso alla guida mentre telefona o utilizza lo smartphone, attualmente è prevista una sanzione di circa 200 euro e sei punti decurtati dalla patente, ma a breve potrebbero entrare in vigore sanzioni molto più severe, fino al ritiro della patente.

I controlli, spiega il comandante, saranno effettuati soprattutto dagli agenti in servizio in moto, che chiaramente hanno maggiore agilità e possibilità di fermare in tempo reale gli automobilisti che vengono notati alla guida con il cellulare o che si sospetta possano essere in stato psicofisico alterato.

"Da lunedì 20 maggio abbiamo già attivato il terzo turno di servizio che di fatto ci permetterà di proseguire le attività in strada fino all'una di notte per tutta l'estate. L'obiettivo è pattugliare le zone più densamente frequentate nel periodo estivo come il lungomare, effettuare controlli anche per il rispetto delle norme dei locali ed aumentare la presenza nella zona della pineta, ma anche scoraggiare l'abbandono di rifiuti in strada e qualsiasi comportamento che possa violare norme e leggi in vigore. Infine, a partire dal mese di giugno dovrebbe essere confermato anche l'aumento dell'organico della polizia locale, con quattro nuove unità assunte a tempo indeterminato".