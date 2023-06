La polizia locale di Montesilvano conquista i titoli di miglior allenatore e miglior difesa ai campionati nazionali di futsal delle polizie municipali

Soddisfazioni sportive per la squadra della polizia locale di Montesilvano che nel 25esimo campionato riservato alle polizie municipali d'Italia, organizzato da Aspmi e disputato Calabria dall’11 al 18 giugno, ha conquistato il titolo per il miglior allenatore e la miglior difesa. A vincere il quintetto della polizia locale di Barletta, al secondo posto Torino, terzo posto Torre del Greco e quarto posto per Montesilvano.

Gli uomini guidati da mister Roberto Marzoli hanno conquistato il premio come miglior difesa italiana, con i portieri Alessandro Piscione e Mattia Del Romano, oltre al premio per il miglior allenatore dei campionati, assegnato a mister Marzoli. L’Aspmi dal 1° al 5 ottobre 2023 organizzerà la Coppa Italia al Palaroma con i migliori gruppi sportivi delle polizie locali italiane, proprio come accadde nel 2021.

La rosa dei giocatori abruzzesi che ha preso parte alla competizione calabrese era composta oltre che dall’allenatore Roberto Marzoli, da Paolo Di Fiore, Pasquale Ciccarelli, Alessandro Piscione, Marco Speranza, Mattia Del Romano, Simone Passaro, Matteo Di Nucci, Roberto Costantini, Pierpaolo Torti, Paride Pacifico, Corrado Cesaroni, Francesco Bonanni, Armand Fedele, Antonio Novimbretto. Lo staff e gli accompagnatori: Gianni Remigio, Luigi Lezzerini, massaggiatore Giorgio Scurti, accompagnatori Giancarlo Castorani, Luca Di Ridolfi, Antonio Scurti.

Il gruppo sportivo della polizia locale di Montesilvano vanta 5 titoli nazionali e 4 Coppe Italia. Con il proprio comando è inoltre, promotore di numerose iniziative benefiche a favore di associazioni no-profit. A gennaio con la “Befana del Vigile” sono state raccolte e devolute alla Caritas parrocchiale cittadina circa 14 quintali di alimenti. I fondi raccolti con l’organizzazione del trofeo interforze “San Sebastiano 2023” sono stati messi a disposizione del reparto di Neonatologia dell'ospedale santo spirito di Pescara, per rinnovare la collaborazione iniziata da diversi anni. Da sottolineare, anche la collaborazione con l’associazione “Progetto Noemi” dell’infaticabile presidente Andrea Sciarretta.