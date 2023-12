La polizia locale di Montesilvano lancia il calendario 2024 “Sicurezza urbana e non solo”

Presentato stamane il calendario 2024 della polizia locale “Sicurezza urbana e non solo”, con le illustrazioni delle attività degli agenti, guidati dal comandante Nicolino Casale. I temi illustrati, in acquerello e pastello dal disegnatore Marco D’Agostino, trattano appunto non solo la sicurezza sulle strade e in spiaggia, ma anche le manifestazioni, nelle quali i vigili di Montesilvano sono spesso impegnati. Nella prima pagina del calendario è riportato il nuovo logo della polizia locale della Regione Abruzzo con l’effige del Guerriero di Capestrano.

“Il calendario della Polizia locale rappresenta una perla preziosa regalata alla collettività da Marco D’Agostino, nostro dipendente ed eccellenza del territorio, per quanto riguarda l’illustrazione - ha spiegato il sindaco Ottavio De Martinis - Il calendario di quest’anno è ben fatto, come del resto le precedenti edizioni, e mette in risalto le peculiarità montesilvanesi, rimarcando il turismo nelle sue sfaccettature e, in particolare, legato agli eventi estivi e al mondo dello sport, elementi sui quali la nostra amministrazione comunale ha puntato tanto fin dall’inizio del suo mandato. Inoltre Marco D’Agostino ha rappresentato la sicurezza, come giusto che sia, e le principali azioni che la polizia locale compie ogni giorno sul territorio con tanti gli elementi che contraddistinguono la nostra città. Un ringraziamento ai nostri agenti sempre molto attenti alle dinamiche cittadine, questi uomini e queste donne quotidianamente donano un prezioso contributo alla cittadinanza al di là della loro divisa. Il loro contributo, infatti, è prezioso anche sui temi della solidarietà che con grande slancio portano avanti nelle varie iniziative da loro organizzate come il Trofeo San Sebastiano e la Befana del Vigile. Si conclude così un 2023 importante per i nostri vigili cresciuti numericamente fino ad arrivare alle 35 unità, un dato che incide in maniera mirabile, per garantire ordine e sicurezza sul territorio”.

“Il calendario della polizia locale, giunto alla 29esima edizione, torna anche nel 2024 con tavole illustrative assegnate a ogni mese dell’anno – ha dichiarato il comandante Casale – che rappresentano la lotta alla criminalità, l’infortunistica stradale, i controlli commerciali, le situazioni eccezionali o straordinarie come il maltempo e, per la prima volta, i grandi eventi come il Giro d’Italia e i campionati di Triathlon e anche il servizio svolto durante i concerti e le manifestazioni estive. La copertina è ispirata al nuovo regolamento regionale della Polizia locale con il nuovo logo, nel quale in maniera stilizzata è rappresentato il Guerriero di Capestrano, simbolo del nostro Abruzzo. I guerrieri in passato rappresentavano sicuramente l’ordine e la sicurezza delle comunità. Un ringraziamento a Marco D’Agostino, che con le sue illustrazioni riesce a descrivere perfettamente la missione quotidiana svolta dai nostri agenti”.

“Ringrazio l’amministrazione comunale e il comando della polizia locale – dice Marco D’Agostino – I disegni in acquerello e pastello sono stati ispirati alle attività che i nostri agenti, confrontandosi con nuove situazioni e mettendo in campo nuove competenze, compiono a servizio della città. Queste immagini vogliono sottolineare il loro impegno per mantenere sempre alta la sicurezza a Montesilvano. Quest’anno nel calendario ho voluto sottolineare anche il turismo in forte crescita in città”.