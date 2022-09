Pnrr, il Comune di Montesilvano si aggiudica 630 mila euro per la viabilità ciclabile, dare più servizi e valorizzare il verde pubblico

Un progetto di viabilità ciclabile che connetta il lungomare al borgo storico, uno per la tutela e la valorizzazione del verde urbano e un altro per la realizzazione di infrastrutture e arresi a servizio della zona collinare. Saranno destinati a questo i 630 mila euro che il Comune di Montesilvano è riuscito ad ottenere con un finanziamento pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) destinato proprio alle opere pubbliche. Interventi del valore, rispettivamente, di 180 mila euro, 215 mila euro e 235 mila euro. Il dipartimento affari interni e territoriali direzione centrale per la finanza locale, fa sapere l'amministrazione, ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti.

“Questo è l’ennesimo risultato importante per il nostro territorio – dichiara l’assessore con delega ai fondi pnr, Deborah Comardi - ed è soprattutto l’ennesima prova di quanto la nostra azione amministrativa sia capace di intercettare fondi, che ci consentiranno di realizzare interventi per migliorare la città, in tema di rigenerazione delle aree verdi urbane, di mobilità e di valorizzazione del nostro patrimonio storico e turistico. La progettazione di queste opere ci permetterà di essere pronti, in un secondo momento, per intercettare altri fondi previsti dalle linee guida del pnrr, per la realizzazione delle stesse opere. Gli interventi strategici sono tre e riguardano la progettazione di tutta la viabilità ciclabile dell’intera città, lo sviluppo del borgo in tema di infrastrutture e arredi urbani con la progettazione nel nostro caso di un parcheggio nelle vicinanze dell’auditorium, il terzo finanziamento riguarda la progettazione del verde urbano su tutto l’asse rivierasco. Un ringraziamento particolare va al capo di gabinetto Alberico Ambrosini – conclude - che da mesi lavora alacremente, per intercettare i fondi ed è stato fondamentale anche per quest’ultimo finanziamento”.