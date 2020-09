Imbrattata la pista di atletica dello stadio di via Senna a Montesilvano [FOTO]

Amara sorpresa questa mattina per i tecnici comunali che hanno ritrovato la pista di atletica dello stadio Mastrangelo in via Senna a Montesilvano ricoperta da scritte ingiuriose fatte con una bomboletta di vernice spray.

L'inaugurazione e l'omologazione da parte della Fidal è avvenuta appena quattro anni fa e sono diverse le società sportive che usufruiscono di questa pista di 400 metri che circonda il campo di calcio.

Il sindaco De Martinis ha usato parole molto dure rivolte ai responsabili di questo atto vandalico: «Questi episodi contro un bene pubblico sono le cose che mi fanno più arrabbiare perché denotano la mancanza di rispetto nei confronti di tutta la comunità. Abbiamo interessato le forze dell’ordine per tutte le indagini necessarie a individuare i colpevoli, ma il danno purtroppo è stato fatto e questa bravata saremo tutti noi a pagarla. Faremo di tutto per assicurare più controlli in città anche attraverso l’installazione di telecamere».

Anche l'assessore allo Sport, Alessandro Pompei, si è fatto sentire senza mezzi termini: «Finché non saremo capaci di collocare nuovamente al centro della formazione di ogni individuo il rispetto e l’educazione verso il prossimo e la cosa pubblica, questa società continuerà a mettere al mondo persone incivili e ignoranti. La responsabilità non è di questi ragazzini forse un po' troppo vivaci e maleducati, che hanno tutto il diritto di sbagliare e il tempo per maturare, ma delle famiglie evidentemente incapaci di educarli e di crescerli in maniera civile».