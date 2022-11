La denuncia dei residenti dietro la pineta a Montesilvano: "Nelle ore notturne siamo circondati da prostitute con i clienti"

Torna a preoccupare ed esasperare i residenti della zona del lungomare di Montesilvano il problema della prostituzione stradale. Sui gruppo social, infatti, diversi residenti delle vie limitrofe alla riviera, soprattuto in corrispondenza della pineta, denunciano un aumento delle presenze notturne delle prostitute con relativi clienti. In particolare, sarebbe particolarmente frequentato il parcheggio alla fine di via Venezia: non solo ci sarebbe quindi un continuo movimento di vetture che si appartano approfittando del buio già dalle prime ore della sera, ma il parcheggio è in una situazione di degrado a causa dei fazzoletti e preservativi usati abbandonati proprio dalle prostitute e dai clienti.

Inoltre, la zona sarebbe frequentata anche da spacciatori. La richiesta è quella di aumentare i controlli per scongiuare un ulteriore aumento del fenomeno:

"Ogni sera già dalle 20.00 si appartano tutti i clienti con le squillo, finito i loro porci comodi gettano preservativi e carta a terra. È uno schifo, ci passano le mamme coi bambini di giorno e devono fare lo slalom tra preservativi usati e schifezze. Inoltre nella pineta c'è sempre qualcuno che spaccia, ogni sera. Basterebbe qualche controllo per arginare il problema."

Da oltre un anno, con la fine delle restrizioni da Covid, progressivamente il fenomeno della prostituzione stradale sul lungomare di Montesilvano è tornato ad essere evidente, con un aumento costante delle presenze anche nelle prime ore della sera nonostante siano in vigore sanzioni amministrative sia per le stesse prostitute che per i clienti che vengono sorpresi a contrattare prestazioni o ad avere rapporti intimi.