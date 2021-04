Riaperta dal Comune di Montesilvano la piattaforma per le prenotazioni delle vaccinazioni dei soggetti fragili

A disposizione posti per persone fragili, caregiver, ma anche per ultraottantenni, personale scolastico, disabili 104

L'amministrazione comunale di Montesilvano ha fatto sapere di aver riaperto le prenotazioni sulla piattaforma comunale, per le vaccinazioni da Covid dei soggetti fragili. Le persone interessate che, lo ricordiamo, devono essere resident o domiciliate a Montesilvano ed appartenere agli elenchi della Regione Abruzzo riguardanti coloro che hanno presentato la manifestazione d'interesse, potranno scegliere data e ora compatibilmente con le disponibilità del centro vaccinale al Pala Dean Martin.

Attualmente sono disponibili posti per persone fragili, caregiver, disabili con 104, personale scolastico ed anche ultraottantenni. Il link per la prenotazione è il seguente: https://servizi.comune.montesilvano.pe.it/covid19/vaccini/

Per ogni categoria, sono già indicate le tipologie di vaccino utilizzate per le somministrazioni.