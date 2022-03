A Montesilvano prevista la piantumazione di 140 nuovi alberi

Sono in totale 140 i nuovi alberi che verranno piantati a Montesilvano da oggi, giovedì 24 marzo, alle prossime settimane.

«Con la creazione di nuove zone verdi e la piantumazione di nuovi alberi in tutta l’area urbana», si legge in una nota, «l’amministrazione di Montesilvano ha confermato il suo proposito di rendere il territorio più accogliente e confortevole sotto l’aspetto ecologico».

E proprio in questi giorni vengono messi a dimora 140 nuovi alberi destinati a parchi, giardini e alle altre aree verdi della città.

I lavori sono iniziati questa mattina e le zone interessate sono: via Finlandia, lungomare Aldo Moro Sud, via Rimini, via Verrotti, via Foscolo, via Deledda, piazza Galli a Montesilvano Colle, il centro sportivo Trisi e altre ancora. Così il patrimonio arboreo di Montesilvano si rinnova e diventa anche più sicuro, dato che una perizia agronomica commissionata dall’amministrazione comunale ed effettuata da specialisti, aveva evidenziato diverse criticità, con alberi che avrebbero certamente rappresentato un pericolo per la loro instabilità e le cattive condizioni. Non sottovalutando queste ragioni gli alberi pericolosi sono stati prontamente abbattuti. In questo modo l’avvicendamento tra nuove e vecchie piante consente ai cittadini di stare tranquilli sotto l’aspetto della sicurezza e allo stesso tempo di vedere prontamente sostituiti gli alberi abbattuti. Le nuove piante sono: 35 tamerici, 35 frassino urnus, 20 ginko biloba, 15 sorbus aucuparia e 35 ostrya caprini foglia.

Queste le parole dell'assessore al Verde Pubblico, Alessandro Pompei: «Questa amministrazione è da sempre attenta all’aspetto ambientale e per questo stiamo provvedendo alla piantumazione di nuovi alberi in diverse zone della città. Contiamo di incrementare costantemente nei prossimi anni il nostro patrimonio arboreo. Allo stesso tempo monitoreremo sempre le condizioni di salute delle piante, perché il verde pubblico non possa mai rappresentare un pericolo per i cittadini». Così invece il sindaco Ottavio De Martinis: «Queste 140 nuove piante rappresentano solo il primo di una lunga serie di interventi che hanno come obiettivo sia quello di rispettare l’ambiente dove viviamo, sia quello di rendere Montesilvano sempre più green. Il futuro di Montesilvano va in questa direzione e nelle prossime settimane, con la primavera ormai cominciata, il nostro impegno è quello di curare tutte le aree verdi cittadine, sia quelle grandi all’interno dei parchi pubblici, sia le più piccole come le aiuole delle rotatorie. Vogliamo rendere la città gradevole da vivere e da vedere, sia per gli abitanti che per i turisti che presto torneranno per le loro vacanze. Sono sicuro che questa nuova immagine colorata di fiori e con i nuovi alberi farà piacere a tutti».