Presentato il piano sociale distrettuale del Comune di Montesilvano: disabili e assistenza alle fasce deboli fra le priorità

Presentato questa mattina 21 marzo nella sala consiliare del Comune di Montesilvano, il nuovo piano sociale distretturale 2023 - 2025 Ecad, documento fondamentale per la programmazione di tutte le attività di supporto, assistenza e sostegno sociale del territorio. A illustrare i dettagli del piano agli operatori di settore e ai cittadini, il direttore dell'Azienda Speciale Eros Donatelli assieme alla presidente Sanda Santavenere.

Il piano sociale è fondamentale per l'organizzazione di tutti i servizi sociali, la gestione del personale necessario e dei rapporti con enti e strutture private, intervenendo in particolare sui bisogni e le fasce deboli della popolazione. Il piano d'intervento, ha spiegato Donatelli, è diviso sostanzialmente in assi tematici: obiettivi essenziali di servizio; disabilità e non autosufficienza. Il supporto al caregiver familiare e altre fragilità; contrasto alla povertà e inclusione sociale; famiglia, diritti e tutela minori, Child Guarantee; prevenzione all’istituzionalizzazione e invecchiamento attivo; giovani e Youth Guarantee; empowerment femminile, contrasto alla violenza di genere e prima infanzia.

L'amministrazione comunale ha recepito sia il piano sociale nazionale sia il piano sociale regionale 2022-2024, e con l’attivazione del Gruppo di piano, ha costruito con i portatori d’interesse uno strumento programmatorio partecipato ed efficace finalizzato al raggiungimento di obiettivi sempre più inclusivi.

Il Comune di Montesilvano, ha dato avvio al processo di programmazione sociale partecipata quale metodo di lavoro utile alla costruzione del Sistema Sociale Locale, funzionale all’efficacia e all’arricchimento della progettazione congiunta tra attori pubblici e privati che partecipano con proprie esperienze e competenze, punti di vista e risorse plurime alla funzione pubblica, delegando la propria Azienda Speciale per i servizi sociali all’espletamento, attraverso l’attività sinergica e coordinata dei propri organi e della propria struttura organizzativa e funzionale, di ogni fase del procedimento per la elaborazione e la formazione del piano sociale distrettuale. Fondamentale, ovviamente sarà la collaborazione con le associazioni del territorio, che anzi saranno direttamente protagoniste in quanto parteciperanno alla fase di progettazione degli interventi ed obiettivi stessi. Principalmente, le attività saranno rivolte a alla disabilità, alla non autosufficienza, alla famiglia, agli anziani, ai giovani, alla prevenzione e contrasto della violenza in tutte le sue forme, alla povertà e agli immigrati. Si potrà anche attingere a fondi Pnrr per incrementare e migliorare i servizi ed offrirne di nuovi sempre più vicini ai bisogni reali dei residenti.