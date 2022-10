Primo incontro a Montesilvano per il piano sociale 2023/25: sette i punti cardine su cui lavorare

Primo incontro in Comune a Montesilvano per discutere del nuovo piano sociale 2023 - 25. Alla riunione convocata dall'azienda speciale sono intervenute 25 associazioni di volontariato del territorio per aiutare a redigere il piano che contiene sette assi tematici sui quali intervenire nei prossimi anni, come stabilito dalla Regione Abruzzo. Si tratta di obiettivi generali di servizio, disabilità e non autosufficienza con aiuto aicare giver familiari e altre fragilità, contrasto alla povertà e inclusione sociale, famiglia, diritti e tutela dei minori del Child Guarantee, prevensione, istituzionalizzazione e invecchiamento attivo, giovani e young garantee, Empowerment femminile, contrasto alla violenza di genere e prima infanzia.

Il bando pubblicato dal Comune scadrà il 31 ottobre prossimo ed è disponibile all'indirizzo https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_463003_0_2.html, mentre la prossima riunione si svolgerà il 3 novembre alle 9 per discutere dell'analisi delle esigenze relative ad ogni singolo punto con i lavori che termineranno a dicembre. Il sindaco Ottavio De Martinis, intervenuto, ha dichiarato:

“Ci tenevo a portare il mio saluto alle associazioni del territorio intervenute alla prima riunione del Piano Socialen questo momento è fondamentale portare avanti, con il massimo impegno, questo strumento che contribuirà ai bisogni delle persone fragili e delle numerose famiglie in difficoltà. Stiamo cercando di mettere in campo tutte le azioni possibili per sostenere le numerose situazioni presenti sul territorio e sono certo che non mancherà il contributo delle associazioni. Ringrazio l’Azienda Speciale, l’assessore Di Giovanni, la presidente Santavenere, il direttore Donatelli e tutti coloro che saranno impegnati nelle prossime settimane per la realizzazione del Piano. Mi piace sottolineare come Montesilvano in questi anni abbia sempre fatto rete grazie all’Azienda e alle associazioni”.

L'assessore Babrara Di Giovanni ha voluto ringraziare chi si attivia in maniera costante e proficua sul territorio per le attività cittadine

"E ringrazio il direttore, la presidente, il cda e gli operatori dell’azienda speciale che ogni giorno contribuiscono a realizzare servizi importantissimi per la città. Siamo fortunati ad essere contornati da professionisti seri che si occupano di numerose dinamiche riguardo le politiche sociali e che lavorano per le persone in stato di fragilità. La nostra azienda è sempre molto lungimirante e pronta alle varie necessità dei cittadini. Ringrazio coloro che sono intervenuti per il lavoro che svolgono e per quello che riusciranno a fare attraverso il nuovo piano sociale”.

Infine la presidente dell'azienda speciale Sandra Santavenere ha evidenziato il momento particolarmente difficile che si sta vivendo:

"Ci stiamo riprendendo da una pandemia che ha causato molti disagi sociali e viviamo nel mezzo di un conflitto che ha contribuito ad uno stato di povertà. Per questi motivi saranno determinanti le istanze delle associazioni perché questo nuovo Piano Sociale ha bisogno del contributo dei vari soggetti che operano sul territorio. L’azienda attende quindi l’esperienza del mondo dell’associazionismo. Sarà un percorso impegnativo, importante, perché in questa prima fase ci saranno numerose questioni da affrontare e grazie all’impulso del terzo settore e alle idee che arriveranno proporremo un piano sociale corrispondente alle esigenze della città”.