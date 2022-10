Piano asfalti da 273 mila euro a Montesilvano: le strade interessate dai lavori di rifacimento del manto stradale

Nuovi fondi stanziati dalla giunta De Martinis a Montesilvano per il rifacimento degli asfalti delle strade. Entro la fine dell'anno saranno aperti cantieri in altre 12 vie dislocate in vari quartieri. L’amministrazione comunale ha già svolto numerosi interventi di riqualificazione sulle strade cittadine e per i lavori che partiranno dalla prossima settimana sono stati stanziati dalla giunta comunale 273.141,39 euro. Il sindaco De Martinis, l’assessore alle manutenzioni e servizi Deborah Comardi e gli uffici tecnici, guidati dal dirigente comunale Marco Scorrano, hanno già stilato un cronoprogramma, dividendo gli interventi in quattro lotti e inserendo all’interno di essi alcune vie che necessitano di una manutenzione urgente.

Fanno parte del Lotto 1: via Salso e via Puglie; Lotto 2: Strada della Fontana, via Canzo, traversa di via Don Minzoni, via Ettore Di Blasio, via Passo Sella; Lotto 3: via Marco Polo, via Massimo D’Azeglio, via Francesco Di Lauro, via Saffi; Lotto 3: via Finlandia. Il rup dei lavori del Lotto 1 è il geometra comunale Marco Amadio, mentre per i Lotti 2, 3 e 4 il rup è il geometra comunale Mirko Parlione. Il sindaco ha spiegato che fin dall'insediamento dell'amministrazione di centrodestra si è lavorato per avviare opere di riqualificazione di strade, marciapiedi e reti fognarie, che in alcune zone erano in condizioni disastrate:

"Da anni a Montesilvano non si svolgevano lavori così importanti e dal nostro insediamento sono state riqualificate circa cinquanta vie. Sulle strade, sulle quali è stato riscontrato il disfacimento del manto stradale e la presenza di differenti problematiche, occorre intervenire al più presto per salvaguardare l’incolumità di pedoni e automobilisti. Il nostro intento, oltre a garantire la sicurezza stradale, è quello di proseguire con un'azione per ripristinare il decoro urbano in tutte le zone della città”.

L'assessore Comardi ha aggiunto che i lavori sono stati divisi in 4 lotti con all'interno diverse strade da riqualificare, ogni lotto presenta problematiche differenti;

"Dopo alcune segnalazioni arrivate ai nostri uffici tutte le vie procederemo al più presto con lo scopo di ripristinare, attraverso un celere intervento di manutenzione, le condizioni minime di sicurezza stradale necessarie alla salvaguardia non solo dei residenti”.