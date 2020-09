Arriva il Photored sui semafori di viale Europa e via Vestina a Montesilvano

Visti i risultati incoraggianti ottenuti grazie all'impianto di via Adige, dove ormai gli incidenti si sono praticamente azzerati, il Comune di Montesilvano ha deciso di avvalersi di altri due Photored, uno all'incrocio di viale Europa, l'altro su via Vestina angolo con via Polo, che entreranno in funzione fra un paio di settimane.

Il sistema di rilevamento elettronico, dotato di appositi sensori, serve a verificare il passaggio degli autoveicoli agli incroci stradali.

Esso è collegato al semaforo e si attiva in caso di transito con la luce rossa accesa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre, tutti gli impianti semaforici della città avranno un display countdown a disposizione dei pedoni. «Il solo e unico scopo di questa operazione», sottolinea Alessandro Pompei, «è quello di garantire il massimo della sicurezza stradale a veicoli e pedoni e non «fare cassa», come i soliti haters professionisti si divertono stupidamente a millantare in queste ore».