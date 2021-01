Sopralluogo del consigliere Pettinari a Montesilvano fra via Adda e il parco Di Resta: "Piazze per smerciare droga" [FOTO]

Il consigliere regionale e vicepresidente Pettinari, del M5s, si è recato a Montesilvano per un sopralluogo nella zona di via Adda lato strada parco. Qui, infatti, ha fatto sapere il consigliere pentastellato assieme all'attivista del movimento Michele Cavaliere, da tempo i cittadini denunciano la presenza di extracomunitari che hanno come base di riferimento per lo spaccio il palazzo popolare in via Lazio e i palazzi Gemelli che si trovano a qualche centinaio di metri, mentre fra via Adda, il giardino Di Resta e davanti alla scuola Villa Verrocchio avverrebbe l'attività di vendita delle dosi.

Ci ho sempre messo la faccia e ho sempre combattuto a testa alta contro la criminalità. Montesilvano merita di più . Montesilvano deve tornare ad essere una città sicura sotto tutti i punti di vista. Io non mollerò

Da anni la zona a cavallo fra la strada parco e la pineta di Santa Filomena, a Montesilvano, viene considerata particolarmente calda per quanto riguarda lo spaccio di stupefacenti.