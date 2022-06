Riviera chiusa a Montesilvano per far brillare un ordigno ritrovato in centro [FOTO]

Un tratto di lungomare chiuso a Montesilvano poco prima di mezzanotte per consentire agli artificieri dei carabinieri di far brillare un ordigno, un grande petardo, che era stato ritrovato qualche ora ora prima nei pressi di corso Umberto I.

Per consentire le operazioni dei militari dell'Arma in piena sicurezza si è resa necessaria la chiusura della riviera.

Il ritrovamento del grosso petardo, per il quale si sta indagando per individuare chi l'abbia lasciato, e l'incendio nel famigerato palazzo di via Lazio sono stati quasi contemporanei.

"Montesilvano è una città sicura", dice Marco Forconi, consigliere comunale delegato alla Sicurezza, che ha seguito le operazioni, "e si continuerà a lavorare affinché rimanga tale. Il pronto intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri sono dimostrazioni tangibili. Ovviamente ringraziamo sempre i cittadini per le tempestive segnalazioni. Tutti coloro che creano allarmi e problemi di ordine pubblico vengono schiacciati".