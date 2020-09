Nuovo Saline Onlus avverte: "I pesci del fiume sono portatori di batteri"

«I pesci presenti nel bacino fluviale del Saline sono portatori sani di streptococco».

L'allarme è stato lanciato dai volontari dell'associazione Nuovo Saline Onlus, composta da tecnici di diversa estrazione professionale nel settore dell'ecosostenibilità ambientale.

Questa rivelazione è frutto di un'attento lavoro di analisi effettuate nelle acque dolci che ha permesso di individuare alcuni esemplari di pesci con setticemia emorragica.

Ulteriori studi in laboratorio hanno poi evidenziato l'origine dell'infezione: lo streptococcus agalactiae, batterio gram positivo che può rivelarsi dannoso per l'organismo umano. Pertanto si invitano gli enti regionali e regionali a fare ulteriori verifiche per stabilire se il fenomeno è ristretto ad un tratto limitato del fiume Saline o se riguarda anche i vari affluenti. In ogni caso è consigliabile evitare di andare a pesca sino a nuova comunicazione.