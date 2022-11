"Alla nostra porta di casa due persone che hanno millantato di essere della questura", la segnalazione da Montesilvano

Due persone scese da un'automobile di colore nero hanno bussato alla porta di una casa in centro a Montesilvano e avrebbero millantato di essere della questura.

A segnalare questo episodio è un nostro lettore che chiede di far aumentare l'attenzione negli altri cittadini.

«Oggi due persone a bordo di una vettura nera (presumibilmente una Bmw Serie 1), scrive il residente, «si sono presentate nella nostra abitazione a Montesilvano (zona centro) millantando di essere della questura ed esibendo un tesserino. Purtroppo ha aperto un ragazzino di 13 anni che non ha potuto registrare altri elementi. Ovviamente è stata informata la questura di Pescara e verrà sporta denuncia alla caserma dei carabinieri».

Dal comando della Compagnia dei carabinieri ricordano, di non aprire e chiamare subito il numero di emergenza per invio pattuglia in casi del genere. Inoltre di diffidare e non intrattenere conversazioni con persone quantomeno sospette. Poi il personale in borghese va solo in casi specifici a casa dei cittadini e dunque è importante allertare le forze dell'ordine e aspettare che arrivi la pattuglia per svolgere gli accertamenti del caso e per fare luce sulla cosa.