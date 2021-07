Allarme a Montesilvano, pericolo forasacchi per i cani [FOTO]

Ogni movimento del cane, infatti, spinge la spiga più in profondità, portando con sé numerosi problemi come infezioni, arrossamenti, pus, edema e dolore. Si chiede, dunque, di non sottovalutare tale questione

Pericolo forasacchi per i cani a Montesilvano, nella zona di via D'Andrea, nonché in via Grecia, via Portogallo, via Spagna e strade limitrofe. Come ci segnala un lettore, nelle scorse settimane i forasacchi sono stati lasciati a terra dopo la potatura effettuata su incarico del Comune. Spiega l'uomo:

"Io, come molti altri, ci ho già rimesso un bel po' di soldi (160 euro) e il mio cane, per l'estrazione, ha dovuto sottoporsi ad anestesia generale, e non sono il solo, mi ha detto il veterinario. Il Comune dovrebbe avere maggiore attenzione perché queste situazioni possono rivelarsi molto pericolose".

Ogni movimento del cane, infatti, spinge la spiga più in profondità, portando con sé numerosi problemi come infezioni, arrossamenti, pus, edema e dolore. Si chiede, dunque, di non sottovalutare tale questione.