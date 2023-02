Pericoli e degrado in via San Gottardo a Montesilvano: i residenti chiedono un intervento del Comune [FOTO]

Problemi di sicurezza stradale e di degrado con buche e dissesti che preoccupano i residenti di via San Gottardo a Montesilvano. La strada si trova vicino allo svincolo della circonvallazione zona cimitero, ed abbiamo contattato il presidente dell'associazione "Montesilvano Città Residenti e Commercianti" Lorenzo Putaturo che ci ha spiegato quali sono le problematiche sollevate con la richiesta di un intervento rapido e di un incontro all'amministrazione comunale.

"Sono diversi i problemi vissuti dai residenti e dalle attività che si trovano lungo via San Gottardo. A partire dal manto stradale completamento dissestato: non solo buche, ma veri e propri avvallamenti che rendono la circolazione pericolosa non solo per le automobili ma anche e soprattutto per l'utenza debole come pedoni, motorini, biciclette e monopattini. Sui marciapiedi, in alcuni tratti, è impossibile camminare in quanto vi sono cespugli d'erba incolta da mesi. Anche le strisce pedonali sono quasi invisibili e comunque non sono adeguate. Il tutto dunque rende pericoloso circolare soprattutto nelle ore notturne".

Come ha spiegato il presidente, parliamo di una zona dove insiste una scuola ed un centro sportivo, il "Trisi": dunque soprattutto nelle ore di punta la strada è' molto trafficata e i pericoli potenzialmente possono essere molti. I residenti poi non vivono tranquilli anche a causa del passaggio di mezzi pesanti che usano quella strada per accorciare il tragitto verso i numerosi supermercati e catene di negozi aperti negli ultimi anni a poca distanza:

"Già nel 2019 fu sollevata la questione dalla nostra associazione, scrivendo al prefetto ed alla polizia municipale: la risposta fu che quel tratto di strada non presentava particolari problematiche: ora però la situazione è ulteriormente peggiorata".