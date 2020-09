Falla idrica in via Sinni a Montesilvano, ma l'Aca tarda a intervenire

Un rivolo d'acqua che scorre da diversi giorni in via Sinni a Montesilvano e che proviene da una falla idrica nel sottosuolo a circa 40 centimetri di profondità.

La segnalazione di un nostro lettore, documentata da foto, è pervenuta precedentemente alla sede dell'Aca, chiamata a intervenire per riparare il danno.

Un problema che perdura da più di un mese, con i residenti che ormai hanno perso la pazienza.

«Non sappiamo più cosa fare», rivela il cittadino, «dopo aver provveduto in molte occasioni a esporre la situazione agli uffici preposti. Tutte le volte, la centralinista, sempre molto cortese, ci garantisce l'immediato intervento dei tecnici, ma fino adesso non si è mai visto nessuno». Un disservizio che i residenti di via Sinni non tollerano più: «Al di là dello spreco, ci ritroviamo gli ingressi delle abitazioni allagate. C'è sempre da attendere quando si chiede un lavoro di manutenzione. Solo le bollette arrivano puntuali».