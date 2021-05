Trenta percettori del reddito di cittadinanza saranno impegnati a Montesilvano nella campagna vaccinale

Anche 30 persone che percepiscono il reddito di cittadinanza a Montesilvano, saranno impegnate nella campagna vaccinale, a supposto dei volontari della protezione civile, Croce Rossa e associazione nazionale carabinieri al Pala Dean Martin. L'iniziativa fa parte dei progetti utili alla collettività approvati dalla giunta De Martinis che prevede quattro ambiti d'azione per l'inserimento di queste persone fra cui quello sociale.

È fondamentale mettere in campo ogni sforzo possibile per proseguire la campagna di vaccinazione. Il nostro Comune, lo scorso anno, è stato tra i primi in Italia ad attivare 410 Puc e in questo momento di emergenza sanitaria l’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza permetterà il rientro dei dipendenti del Coc alle attività ordinarie dell’amministrazione, determinanti in questo momento di ripartenza.