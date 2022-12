Per i ragazzi di Montesilvano tre discipline sportive con un unico abbonamento grazie al progetto "A Natale regala una squadra"

Incentivare le attivitò sportive dei ragazzi e bambini delle scuole di Montesilvano grazie al progetto “A Natale regala una squadra”. L'iniziativa è in corso al Palaroma di Montesilvano ed è stata presentata dall'amministrazione comunale. Coinvolte le società Ceteas Volley Montesilvano, Montesilvano Futsal Club, Asd Virtus Basket Montesilvano. A illustrare i dettagli l'assessore Alessandro Pompei, Luca Copparoni, gestore del Palaroma, i rappresentanti delle realtà sportive e il sindaco Ottavio De Martinis che ha commentato:

"L'iniziativa consentirà ai bambini e ai ragazzi degli istituti scolastici di Montesilvano di svolgere delle attività sportive differenti, attraverso la sottoscrizione di un unico abbonamento. L'evento, aperto agli studenti residenti a Montesilvano dalla primaria fino alla secondaria di secondo grado, prevede una tariffa agevolata. Grazie alla sensibilità delle associazioni sportive e del gestore del Palaroma, unitamente al nostro Comune, sarà possibile praticare le tre discipline basket, volley e calcio a 5, e dare la possibilità ai giovani di poter sviluppare diverse sequenze di movimento come la corsa, il salto, la velocità e la coordinazione, migliorando l'equilibrio, la motricità, il livello di attenzione e la socialità."

La durata dell’iniziativa coincide con il calendario dell’anno scolastico e le lezioni si svolgeranno tre volte a settimana: il lunedì (basket), il martedì (calcio a 5) e il venerdì (volley).

"Fin dal nostro insediamento ho sempre sottolineato l’importanza dello sport, per questo stiamo facendo tanto per regalare alla città strutture sempre più efficienti. In questi anni ho sempre considerato elemento importante la sinergia tra le società e questa iniziativa è la testimonianza del nostro impegno anche in questa direzione. Complimenti ai responsabili delle società sportive per aver aderito all’iniziativa. In passato il Palaroma era solo dedicato al futsal, ma grazie a Luca Copparoni la struttura ha aperto anche ad altre società portando avanti tante iniziative prestigiose locali e internazionali."