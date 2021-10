"Pensiero ingombrante", il nuovo brano di Simone Pavone con Lu Bró e Camilla

Una descrizione personale della forza del pensiero, allo stesso tempo edificante e distruttiva, è il tema del brano pubblicato a sorpresa dal musicista montesilvanese Simone Pavone dal titolo "Pensiero ingombrante", in cui è affiancato dai giovani Lu Bró e Camilla.

"L'idea - racconta Pavone - era quella di descrivere la forza del pensiero, che può essere allo stesso tempo edificante e distruttiva, da 3 persone di età diversa, e sviluppare quest'idea del pensiero che, se positivo, ti fa volare ma, se negativo, è veramente problematico e diventa troppo ingombrante. Brucia tutta l'aria dentro... occupa lo spazio per intero. Lu Bró (al secolo Guglielmo Barbara) è un ragazzo del 1997 che mi ha fatto conoscere Flavio De Carolis, produttore del brano, scrive davvero molto bene e credo sia sganciato dai cliché a volte troppo ripetitivi dei rappers. Da un po' di tempo vive a Londra, dove ha prodotto il suo lavoro discografico Terzogenito".

Camilla, invece, nome d'arte di Camilla D'Intino, "è una ragazza del vivaio de L'Assolo, ha 17 anni e frequenta il liceo D'Ascanio a Montesilvano - spiega Pavone - È una di quelle voci che ti rimangono impresse e riesce a comunicare quello che ha dentro in maniera molto semplice spontanea. Il brano ha richiesto tempi lunghi di lavorazione insoliti per me. Questo però mi ha dato la possibilità di accantonare il progetto per un po' di tempo e poi riascoltarlo nella versione definitiva regalandomi un'emozione molto forte. E ho avuto il desiderio di pubblicarlo".