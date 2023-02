Travolto da un'auto mentre attraversa la strada sul lungomare di Montesilvano: 48enne finisce in ospedale

Stava attraversando la strada all'altezza dello stabilimento Luna Rossa di Montesilvano, su via Aldo Moro, quando è stato travolto da un'auto in transito guidata da un uomo di 66 anni di Pineto che procedeva in direzione sud-nord.

L'incidente si è verificato nella serata di ieri, giovedì 16 febbraio. Violento l'impatto con il 48enne protagonista del brutto episodio, trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118 giunta subito dopo sul posto. Per lui una prognosi di 30 giorni da trascorrere nel reparto di ortopedia. Ad occuparsi dei rilievi è la polizia locale. A quanto pare al momento dell'impatto il pedone si trovava sulle strisce pedonali.