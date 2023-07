Una pediatra di Montesilvano cessa l'attività convenzionata con la Asl

Una pediatra di libera scelta, Anna Maria Di Matteo di Montesilvano, dal primo luglio ha cessato l'attività convenzionata con la Asl di Pescara.

L’azienda sanitaria locale invita i genitori o i tutori legali degli assistiti della Di Matteo a scegliere un altro pediatra.

La scelta può essere effettuata sia nell’ambito territoriale di Montesilvano, solo a tempo determinato, sia, a tempo indeterminato, negli altri ambiti territoriali dell’Asl Pescara, tra i pediatri che non abbiano ancora raggiunto il numero massimo di assistiti e previo assenso del medico prescelto.

La scelta può essere effettuata anche in favore del medico del ruolo unico di assistenza primaria (così detto medico di famiglia) per la fascia di età compresa tra i sette e i quattordici anni.

In tal caso può essere scelto un medico o nello stesso ambito territoriale di Montesilvano, o in qualsiasi altro Comune dell’Asl Pescara in tal caso previo assenso del medico prescelto. Si ricorda che è disponibile il servizio telematico della piattaforma della Regione Abruzzo “Abruzzo Sanità online” al link: https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/login

In alternativa è possibile recarsi in un ufficio scelta e revoca del Cers (ex distretto sanitario) della Asl di Pescara. Tutte le informazioni per la scelta e revoca del medico (Mmg/Pls), comprese le linee guida emanate dalla Regione Abruzzo, sono riportate sul sito aziendale al link: https://www.asl.pe.it/DettaglioStruttura.jsp?id=8&idSezione=11

Gli sportelli di scelta e revoca dell’Asl sono a disposizione di tutta l’utenza per l’orientamento e la gestione della scelta.