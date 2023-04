La richiesta del Pd di Montesilvano: "Intitolare una strada o una piazza alla senatrice Elena Marinucci"

Presentata e protocollata a Montesilvano una mozione da parte del gruppo consiliare del partito Democratico a prima firma della Consigliera dem, Romina Di Costanzo, che impegna l’Amministrazione a deliberare in favore della titolazione di una strada o una piazza alla senatrice abruzzese Elena Marinucci, recentemente scomparsa. La Di Costanzo ha spiegato che la richiesta arriva per una donna che si è sempre battuta per il bene comune e la difesa dei diritti, specie delle donne:

“La senatrice Marinucci è stata una figura culturale e politica di spicco nella storia italiana, la cui lunga militanza nel Partito socialista italiano e nei Socialisti democratici italiani ha contribuito in modo significativo alla politica nazionale ed europea in difesa dei diritti, e sarebbe opportuno ricordare la sua eredità politica a beneficio delle future generazioni. Con le sue battaglie diede un contributo determinante alla creazione di una società più equa, inclusiva e solidale, animando il dibattito per l’introduzione delle quote rosa in politica e per il superamento del concetto di parità formale o legale verso il principio delle ‘pari opportunità’ e tanto da essere eletta nel 1984 Presidente della prima Commissione pari opportunità istituita a livello nazionale”.

Fra i luoghi presi in considerazione, la piazza in via di realizzazione nel quartiere di Villa Carmine, in prossimità di Via Giovi, incrocio Via Don Minzoni dove ci saranno eventi in spazi pubblici, oppure la sostituzione della titolazione della via nello stesso quartiere già intitolata al criminologo Cesare Limborso, figura controversa e chiacchierata " le cui teorie sulla ‘diversità’ del meridione nel segno dell’inferiorità antropologica e dell’incomprensione culturale e il controverso percorso accademico e professionale associato alle sue teorie, lo portarono nel 1882, ad essere radiato dalla Società italiana di antropologia ed etnologia”.