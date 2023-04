Nuovo appello del Pd e del M5s di Montesilvano: "Basta annunci, deve partire la riqualificazione di Villa Delfico"

Basta annunci senza fatti concreti per la riqualificazione di Villa Delfico a Montesilvano. A dirlo i consiglieri d'opposizione del Partito Democratico e del M5s Enzo Fidanza, Romina Di Costanzo, Antonio Saccone, Gabriele Straccini e Giovanni Bucci che hanno effettuato un sopralluogo nella zona durante la commissione lavori pubblici di qualche giorno fa, denunciando lo stato di abbandono e chiedendo all’amministrazione De Martinis di intervenire al più presto.

"Ci risiamo. Quella che dovrebbe essere una struttura strategica, fiore all’occhiello per la città, versa completamente in stato di abbandono: le erbacce sono talmente alte da costituire ricettacolo per topi e serpenti; la rete che con un nostro emendamento al bilancio avevamo fatto ripristinare è stata nuovamente divelta e l’area è diventata luogo di bivacco e rifugio per senzatetto. Cosa aspetta l’amministrazione, così prodiga a sterminare il verde in città, a ripulire l’area? Qui il tema non è il decoro urbano ma garantire l’igiene pubblica. Sono trascorsi più di due anni dall’annuncio del primo cittadino di 2,8 milioni di euro da destinare al suo restyling, frutto di un bando statale qualità dell’abitare e più di un anno dall’annuncio del finanziamento regionale di 1 milione di euro, con affidamento lavori nel luglio scorso.

Ci chiediamo che fine abbia fatto il progetto che risultò vincitore nel lontano 2010 a seguito del concorso bandito dall’Amministrazione nell’ambito del programma “Sensi Contemporanei Qualità Italia”. Un progetto, che sbarcò anche al Maxxi di Roma, volto al recupero e trasformazione della struttura in un centro culturale. Si ipotizzò di far diventare Villa Delfico sede della Scuola civica di Musica o di aprirla all’arte, trasformandola in pinacoteca. A distanza di 13 anni, però, nulla è cambiato."

I consiglieri ricordano che in campagna elettorale il sindaco De Martinis voleva trasformare la villa in un polo culturale per tutte le arti, oltre a una biblioteca e sale espositive:

"Basta continuare con gli annunci, l’amministrazione si faccia carico di questo tema e intervenga al più presto con azioni concrete, mettendo in sicurezza l’area intorno all’edificio. Con una adeguata pulizia, si potrebbe già restituire ai cittadini un angolo di verde importante da destinare allo svago e ritrovo per giovani e famiglie e che potrebbe ospitare concerti, appuntamenti culturali, piuttosto che sacrificare l’arenile."