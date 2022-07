Pd e M5s dicono no alla chiusura delle fontanelle pubbliche a Montesilvano: "Bisogna agire su altri fronti"

No alla chiusura delle fontanelle pubbliche a Montesilvano. A dirlo i consiglieri comunali d'opposizione del Pd e del M5s, che ringraziano il presidente della commissione servizi Marco Forconi per aver condiviso la scelta dell'amministrazione De Martinis durante la seduta, ribadendo però la contrarierà alla decisione, altamente impopolare e dannosa per la collettività ricordando che i due partiti si battono da sempre per contrastare i cambiamenti climatici:

"È bene pertanto implementare misure antispreco ma le fontanelle pubbliche, per di più non a getto continuo, incidono in maniera irrisoria sulla riduzione dei consumi; per contrastare gli sprechi, sono altre le misure significative che ci auguriamo di certo già siano messe in campo dall’azienda acquedottistica, a cominciare dalla riduzione delle perdite sulla rete, il contenimento della domanda eccessiva dell’acqua a usi civili, l’aumento della disponibilità idrica, attraverso la rimodulazione delle pressioni degli acquedotti per diminuirne le perdite."

Una città a vocazione turistica, spiegano i consiglieri, non può permettersi di chiudere 19 delle 21 fontanelle pubbliche con la scusa del risparmio idrico, lasciandone aperte solo due vicino le spiagge pubbliche:

"È come voler dare un assist al privato, chiudere un occhio su quello che accade in ambiente domestico, senza tuttavia voler risolvere il problema a monte. Si iniziasse piuttosto con una campagna di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza all’uso razionale ed oculato dell’acqua specie per vietare usi impropri a fini irrigui o igienici dell’acqua potabile, come avviene nelle scuole con l’educazione ambientale dei ragazzi, e se proprio si vuole risolvere il problema “alla fonte”, si cambino piuttosto le 21 rubinetterie con dispositivi meccanici a tempo per razionalizzarne l’erogazione."