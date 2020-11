Montesilvano avrà il suo pattinodromo [FOTO]

Non solo pattinaggio a rotelle, ma anche basket, pallavolo e calcio a cinque. Una vera e propria cittadella dello sport che sorgerà a Montesilvano in via Alfieri, in un'area non ancora edificata che si trova a ridosso dell'impianto sportivo di via Foscolo.

Il pattinodromo, curato dall'architetto Gianluca Ferri e dal dirigente Marco Scorrano, nasce grazie al bando nazionale "Sport e periferia" e prevede il totale abbattimento delle barriere architettoniche. Il costo per la realizzazione è di 700mila euro.

L'anello perimetrale, con barriera protettiva e spalti laterali, è composto da spogliatoi, piazzale con parcheggi e accessi pedonali mentre nel suo interno, la pavimentazione in cemento industriale permette lo svolgimento di partite di pallacanestro, pallavolo e calcio a cinque.

La direzione dei lavori ha agito in coordinamento con l'ufficio disabili e in fase di progettazione è stata richiesta la collaborazione della federazione italiana sport rotellistici per l'omologazione, al fine di poter ospitare competizioni ufficiali. Una gestione esterna si occuperà di portare avanti la struttura.