Il pattinaggio artistico protagonista del fine settimana a Montesilvano con i campionati interregionali

Un altro fine settimana dedicato allo sport a Montesilvano. Presentati questa mattina in Comune i campionati interregionali di pattinaggio artistico solo-dance che si terranno al Palaroma dal 6 all'8 maggio.

L'organizzazione dell'evento è curata dalla società Era New Roller con il presidente, nonché delegato regionale Fisr Valentina Di Paolo, si affronteranno 63 atleti appartenenti alle categorie maggiori e provenienti da 6 regioni: Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Il campionato è patrocinato dall'amministrazione comunale, come spiega il sindaco Ottavio De Martinis che rientra nel programma di iniziative per coniugare turismo e sport.

"Il secondo connubio e quello tra Montesilvano e la Fisr che ringrazio ancora una volta di questa sinergia che si concretizza con la scelta della nostra città come centro di eventi legati agli sport rotellistici. Siamo pronti a sostenere e a potenziare questi connubi, in questo senso è importante avere degli impianti sportivi decorosi e attrattivi e per questo motivo speriamo che venga realizzato il pattinodromo per il quale abbiamo presentato un progetto per 2,5 milioni di euro.""

L'assessore Alessandro Pompei ha aggiunto che Montesilvano si conferma con questo evento come protagonsita a livello nazionale degli sport rotellistici:

"Da anni promuoviamo con forza tutte quelle iniziative legate al turismo sportivo e ospitare i campionati interregionali è il risultato di una serie di azioni specifiche come ad esempio quelle legate alla ristrutturazione degli impianti sportivi"

Alice Amicone presidente commissione sport:

"Questo campionato interregionale darà lustro alla nostra città, gli atleti sono di alto livello, basti pensare che alcuni parteciperanno ai campionati del mondo. Il nome di Montesilvano verrà riportato in molte regioni e sicuramente gli atleti, ma anche i dirigenti e gli accompagnatori che visitano in questi giorni la nostra città potrebbero tornare a visitarla."

Giovanni Di Eugenio ha spiegato che l'evento è di carattere nazionale in quanto raggruppa atleti di alto livello:

"Siamo orgogliosi di ospitare questi atleti, tra l'altro tutti di categoria maggiore: cadetti, jeunesse, junior e senior. Si può affermare con certezza che Montesilvano ha delle strutture sportive e alberghiere che si addicono a eventi non solo regionali o nazionali ma internazionali."