Una passeggiata di gruppo all'insegna della sostenibilità per gli alunni della scuola Rodari di Montesilvano

Si è concluso con la giornata “Passi verdi in amicizia” il progetto Eco-School degli alunni della scuola primaria di Saline apparten, a Montesilvano, un evento dedicato alla mobilità sostenibile che si è svolta nei giorni scorsi, con partenza nell’area antistante la chiesa di San Raffaele.

Accompagnati da insegnanti e genitori, gli alunni delle classi 1a, 2a, 3a, 4a e 5a hanno raggiunto la scuola Primaria Saline percorrendo tutti insieme il tratto di strada: chi a piedi o in bicicletta, in monopattino o skateboard per sensibilizzare su azioni e scelte concrete che educano gli studenti alla sostenibilità, partendo dalle azioni di tutti giorni, nel loro ambiente quotidiano.L'assessore e vicesindaco Paoli Cilli:

“Abbiamo sostenuto la partecipazione di alcune scuole di Montesilvano, iscrivendole al progetto Eco School, perché siamo assolutamente convinti che iniziative legate alla sostenibilità, debbano mettere al centro i ragazzi e le famiglie, insegnando loro che ogni azione può fare la differenza. La nostra amministrazione collabora da sempre con le istituzioni scolastiche perché si tratta di un lavoro congiunto dove la cultura della sostenibilità si diffonde tramite gli studenti e solo così si può produrre un vero e proprio cambiamento culturale. Un ringraziamento ad Adriano Forcella, dirigente scolastico dell’Istituto Rodari e a tutti gli insegnanti, ingranaggi fondamentali per motivare gli studenti, partendo dai piccoli gesti quotidiani”.

Partendo dalla scuola, le buone pratiche si diffondono attraverso gli studenti e gli insegnanti nelle famiglie e nella società. Un progetto per motivare gli studenti a vivere la sostenibilità attraverso i piccoli gesti di tutti i giorni, affinché la somma delle loro azioni produca risultati tangibili e immediati. Lo scopo è migliorare i comportamenti instillando negli studenti il senso di responsabilità e coltivando una mentalità sostenibile, da trasmettere ad amici, familiari e alle generazioni future.