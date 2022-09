Una passeggiata organizzata dal Comune per conoscere i colli di Montesilvano

Una passeggiata da Villa Carmine al Colle della Vecchia, per far conoscere non solo ai residenti e turisti ma a tutti gli abruzzesi le peculiarità dei colli di Montesilvano. Appuntamento domencia 9 ottobre con l'evento organizzato dal Comune "Alla scoperta dei Monti Silvani".

"Moltissimi, anche tra gli stessi residenti, hanno una percezione errata di cosa sia Montesilvano. Identificata quasi completamente con l’abitato densamente urbanizzato a valle, si ignora che per scoprirla bisogna guardarla dall’alto delle sue colline, ancora ammantate dalla foltissima boscaglia che diede il nome all’antico abitato sul colle, esplorare le sue chiese antiche (la Madonna del Carmelo e quella della Neve) e passeggiare per i vicoli del centro storico.

È quello che faremo con questa passeggiata nei luminosi e tersi colori d’inizio autunno della seconda domenica di Ottobre, ulteriore tappa del percorso voluto dall’Amministrazione Comunale per far conoscere e valorizzare il patrimonio artistico, naturalistico e paesaggistico montesilvanese."

Alle ore 9.30 è previsto ritrovo dei partecipanti nel parco “Guy Moll” di Villa Carmine e visita guidata all’antica chiesa della Madonna del Carmelo. Dopo la visita si raggiungerà a piedi Montesilvano Colle. Qui si effettuerà la visita guidata dell’antico abitato e della vicina chiesa della Madonna della Neve. Alle ore 12.30 circa pranzo libero o – facoltativamente – “Pranzo Itinerante” tra i ristoranti del borgo aderenti all’iniziativa.

Alle ore 14.30 riprenderà la passeggiata fra i tratti più suggestivi e panoramici del colle montesilvanese con l’azzurro dell’Adriatico da una parte e le alte vette del Gran Sasso dall’altra. Lungo il percorso si comprenderà la natura del luogo e come si è formato il paesaggio della fascia collinare abruzzese. Alle ore 17.30 circa arrivo al Colle della Vecchia, tappa finale dell’escursione. Di qui i partecipanti verranno ricondotti con bus-navetta ai loro mezzi, lasciati al mattino a Villa Carmine. La passeggiata è gratuita.