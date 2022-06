Dopo 20 anni di chiusura riapre a Montesilvano il parco nel complesso "La sterlizia" in via Michelangelo [FOTO]

Una buona notizia per i cittadini e turisti di Montesilvano. L'amministrazione comunale, infatti, ha fatto sapere di aver riaperto al pubblico dopo oltre 20 anni di chiusura il parco pubblico presente all'interno del complesso residenziale "La Sterlizia" in Via Michelangelo. Il sindaco Ottavio De Martinis, assieme all'assessore Alessandro Pompei, ha eseguito un sopralluogo sul posto, durante il quale si è stabilito che l'amministrazione comunale effettuerà ulteriori interventi volti a rendere il parco ancor più accogliente e stimolante per i bambini, al fine di restituire alla città una nuova area verde bella e funzionale. Sempre il sindaco De Martinis, assieme all'assessore Pompei, nei giorni scorsi aveva anche partecipato alla consegna dell'albero di ulivo donato dal Lions Club di Montesilvano e posizionato all'interno della piccola rotatoria realizzata di fronte alla stazione ferroviaria della città.