Nel parco della libertà di Montesilvano una domenica con "Il green party" dedicato alla tutela dell'ambiente

Domenica 19 maggio, a partire dalle ore 10,00 fino al tramonto, si terrà nel parco della libertà di Montesilvano in via Aldo Moro, il primo Green Party, un evento aggregativo ideato dall’Associazione Culturale Sogni & Percorsi, fortemente voluto e sostenuto dal consigliere comunale Enea D’Alonzo e dalla Reral Dem, con il sostegno del rifugio urbano presente all’interno del Parco della Libertà, al fine di sensibilizzare la cittadinanza ed i partecipanti tutti al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente e del verde urbano. L’evento si articolerà alternando attività informativa di sensibilizzazione e attività ricreative di vario genere.

Il pic nic può essere libero, con vivande ed attrezzatura portate da casa, mentre i più “comodi” potranno accedere, tramite prenotazione, ai tavoli del “rifugio urbano” siti all’interno del Parco, che per l’occasione proporrà un menù a tema. La prenotazione dei tavoli o delle attività, potrà essere effettuata nei giorni precedenti all’evento.

Prevista una chiacchierata informale con Guido Morelli, scrittore del libro “Aspetti Naturalistici di Montesilvano”,a seguire Riccardo Romandini con “Il verde è vita".

Dopo una pausa per il pranzo si potrà partecipare a diversi laboratori per bambini, di eco-pittura, a cura di Alessia Roselli, illustratrice e per adulti laboratori di scrittura autobiografica nel verde a cura di Roberto Scanarotti,

Si passerà al divertimento di grandi e piccini con il Magico YorKa a cui seguirà una chiacchierata col Conalpa, che metterà a dimora ben 10 Tamerici in un’area appena bonificata del parco. L’associazione culturale Sogni & Percorsi parlerà del ruolo del verde urbano nel contenimento del calore e il controllo dell’inquinamento dell’aria. La giornata di festa si concluderà con la coinvolgente “Biodanza” di Cleopatra Sideri.